Make Belgium Great Again, een geheime missie.

Een groep tv-makers probeerde zo van ons land een betere plek te maken. Is het leven hier dan zo slecht? Zeker niet. Maar we worden elke dag geconfronteerd met problemen. In het nieuws, op sociale media of gewoon thuis. En of deze problemen nu groot of klein zijn, het komt er altijd op neer: als niemand iets probeert, verandert er zeker niets.

Daarom deze merchandise lijn, want alle kleine beetjes helpen om iets te veranderen!



De opbrengsten van deze lijn worden geschonken aan www.rodeneuzendag.be